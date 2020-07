Певицу Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла

Американская певица Уитни Хьюстон посмертно попадет в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде.

Помимо нее в Зал посмертно включат рэпера Кристофера Уоллеса (The Notorious B.I.G). В список также попали группы Depeche Mode, Nine Inch Nails, The Doobie Brothers и T. Rex.

Церемония состоится 2 мая и будет транслироваться в прямом эфире.

Уитни Хьюстон родилась в 1963 году в Ист-Оранже. В детстве она пела в церковном хоре.

За свою карьеру исполнительница выпустила семь альбомов, а также снималась в кино, сообщает РБК.

Уитни Хьюстон в феврале 2012 года скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 48 лет. Следствие установило, что певица утонула в ванне гостиничного номера из-за сердечного приступа, случившегося на фоне употребления кокаина. Состава преступления в случившемся не нашли, однако частный детектив Пол Хьюбл, проведший собственное расследование, утверждал позднее, что Хьюстон убили, а стоят за этим преступлением ее кредиторы - влиятельные торговцы наркотиками.

Напомним, ФБР обнародовало подборку документов, связанных с Уитни Хьюстон. В частности, из досье, объем которого составляет 128 страниц, следует, что покойную певицу пытались шантажировать. Кроме того, в поле зрения Бюро оказывались досаждавшие Хьюстон "одержимые" поклонники.