Зеленский рассказал о ситуации с телами погибших в Иране украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставят на родину 19 января.

"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", - говорится в заявлении.

Ранее Зеленский во время телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель политически содействовать расследованию авиакатастрофе, сообщает RT.

Напомним, Иран признал, что их военные случайно сбили украинский Boeing. Причиной трагедии, в которой погибли 176 человек, официальные представители генерального штаба Вооруженных сил Ирана назвали "человеческий фактор".

Позже стало известно, что решение ударить ракетой по Boeing принял оператор противовоздушной обороны Ирана: из-за технических неполадок он не смог связаться с начальством и открыл огонь.