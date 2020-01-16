28 Июля 2020
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Политика В России В бывшем СССР Украина
Павел Климкин (2015) | Фото: rada-2012.net.ua

СМИ: на Украине испугались из-за послания Путина Федеральному собранию

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

"Очень тревожно от того, что запущено в России в проекте послания Путина. Это довольно ожидаемый базовый вариант, так сказать, программа-минимум. Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин все равно останется центром принятия решений российской системы", — сообщил политик.

Он также выразил беспокойство из-за предложения российского лидера о смене приоритетов Конституции Российской Федерации и международного права, сообщает РИА "Новости".

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости провести голосование по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.

Кроме того, после беседы президента с премьер-министром, Медведев объявил об отставке Правительства. "Мы, как Правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ Правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - заявил глава кабмина. Речь идет об анонсированных в послании президента Совфеду конституционных изменениях.

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СМИ: на Украине испугались из-за послания Путина Федеральному собранию

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Теги: Украина, Путин, послание Федеральному собранию



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