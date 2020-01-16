Володин рассказал о встрече с Мишустиным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о встрече с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, которого глава государства России Владимир Путин предложил на должность главы кабмина вместо Дмитрий Медведева.

По словам Володина, встреча длилась чуть больше часа, при этом состав нового кабинета министров на ней не обсуждался.

"Во-первых, это прерогатива председателя правительства. Если он захочет обсудить этот вопрос с парламентом, мы, конечно, будем обсуждать. Возможно, это тема будет звучать на встрече с фракциями, возможно, это вопрос, который будет затем обсуждаться в ходе консультаций", — сказал Володин, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Госдума 16 января на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру на должность премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Совета Госдумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Парламента.

В четверг, перед пленарным заседанием также состоятся консультации кандидата на должность председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с думскими фракциями. Он встретится с фракцией "Единая Россия", затем с ЛДПР, КПРФ и со "Справедливой Россией".

15 января после беседы президента с премьер-министром, Медведев объявил об отставке Правительства. "Мы, как Правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ Правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - заявил глава кабмина. Речь идет об анонсированных в послании президента Совфеду конституционных изменениях.

Временное исполнение обязанностей премьер-министра возложены на Дмитрия Медведева. Отметим, что РИА "Новости" сообщают, что Медведев останется председателем партии "Единая Россия".