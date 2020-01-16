28 Июля 2020
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Наука и техника В России
(2005) |

Названы цены на новую Lada 4x4

Компания "АвтоВАЗ" начала продажи обновленного внедорожника Lada 4x4.

Цены на автомобиль стартуют от 553 тыс. 900 руб. Топовая версия обойдется в 609 тыс. 900 руб. Купить автомобиль можно в 3-дверной и 5-дверной версиях. Обновленный внедорожник получил новую приборную панель, модернизированную климатическую систему, а также улучшенный пакет шумо- и виброизоляции. Также в машине появились сиденья измененной формы, сообщает autonews.

Как сообщалось ранее, автоэксперты сообщили, что нового подготовил "АвтоВАЗ" в 2020 году.

Среди новинок автозавода отмечается обновленная LADA 4X4 "Нива", городской компакт-кроссовер по мотивам XCode, новый автомобиль с наименованием Van, концептуальная модель второго поколения LADA Granta, а также обновленные модели LADA XRay и LADA Vesta.

С 2012 года компания выпускает LADA Largus. Стало известно, что "АвтоВАЗ" работает над обновлением модели.

Кроме этого, автопроизводитель может представить прошедший сертификацию универсал LADA Vesta Sport.

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Названы цены на новую Lada 4x4

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Теги: Lada, Автоваз, автомобили



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