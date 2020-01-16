28 Июля 2020
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Политика Северо-Кавказский ФО
Рамзан Кадыров (2016) | Фото:beticon.ru

Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности.

"В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года", - в говорится в распоряжении, сообщает РИА "Новости".

Кадыров родился в 1976 году в селении Центарой Курчалоевского района Чечено-Ингушской АССР. Республику он возглавляет с 5 апреля 2007 года.

Напомним, в России составили список "живых" аккаунтов губернаторов в соцсетях по среднему количеству "лайков" и комментариев. Наиболее "живой" аккаунт в Instagram имеет глава Чечни Рамзан Кадыров. В среднем каждую его публикацию в соцсети "лайкают" не менее 30 тысяч раз. Также значительно оторвались глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров.

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Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни

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Теги: Кадыров, Чечня



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Развитие сюжета:

Ранее 16.01.2020 09:36 Мск В Чечне объяснили причины временной нетрудоспособности Кадырова

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