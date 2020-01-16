Рубль упал после отставки правительства РФ
Рубль упал к доллару и евро в ходе торгов 15 января на фоне объявления главы кабмина Дмитрием Медведевым об отставке правительства.
Стоимость американской валюты достигая 61,81 рубля. Аналогичная ситуация наблюдалась и с евро. Стоимость европейской валюты составляла 68,86 рубля, сообщает Lenta.ru.
Напомним, 15 января после послания Владимира Путина Федеральному собранию, Дмитрий Медведев объявил об отставке Правительства. Медведев может занять пост заместителя главы Совета безопасности.