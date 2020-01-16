Рубль упал после отставки правительства РФ

Стоимость американской валюты достигая 61,81 рубля. Аналогичная ситуация наблюдалась и с евро. Стоимость европейской валюты составляла 68,86 рубля, сообщает Lenta.ru.

Рубль упал к доллару и евро в ходе торгов 15 января на фоне объявления главы кабмина Дмитрием Медведевым об отставке правительства.





