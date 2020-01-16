Россия провалилась в рейтинге "место для комфортной пенсии"

28 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Тут http://perevozki.youdo.com/perm/manipulyator/: лучшие цены здесь.
Юду: http://perevozki.youdo.com/samara/negabaritnye/tag/avtovoz/, подробности здесь.
Объявление: http://remont.youdo.com/building/roofing/remont/tag/chastniydom/, подробное описание тут.



Политика В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

Россия провалилась в рейтинге "место для комфортной пенсии"

Россия заняла 23-е место из 73 в общем рейтинге "лучших стран мира" издания U.S. News & World Report.

В 2019 году РФ заняла 24-е место в списке, а годом ранее – 26-е место. По данным журнала, Россия является лучшей страной для начала карьеры и находится на втором месте в рейтинге "самых могущественных стран". В списке "самых влиятельных стран" она оказалась на четвертой позиции.

Также Россия заняла 12-е место среди стран с переходной экономикой, 15-е место - среди стран с самым богатым наследием и 19-е место среди стран, куда можно поехать учиться.

Однако в рейтинге "самые дружественные для бизнеса страны" Россию поставили на 73-е место, а в категории "лучшие страны для начала бизнеса" - на предпоследнее место.

Помимо этого, U.S. News & World Report поставил Россию на 70-е место в категории "место для комфортной пенсии", сообщает "Рен ТВ".

Ранее в ПФР сообщили, что пенсии неработающих жителей России с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%.

При этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. руб.

У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. рублей соответственно.

В ПФР отмечают, что с начала нового года индексация пройдет с опережением инфляции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россия провалилась в рейтинге "место для комфортной пенсии"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пенсия, бизнес



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров