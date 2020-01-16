Россия провалилась в рейтинге "место для комфортной пенсии"

Россия заняла 23-е место из 73 в общем рейтинге "лучших стран мира" издания U.S. News & World Report.

В 2019 году РФ заняла 24-е место в списке, а годом ранее – 26-е место. По данным журнала, Россия является лучшей страной для начала карьеры и находится на втором месте в рейтинге "самых могущественных стран". В списке "самых влиятельных стран" она оказалась на четвертой позиции.

Также Россия заняла 12-е место среди стран с переходной экономикой, 15-е место - среди стран с самым богатым наследием и 19-е место среди стран, куда можно поехать учиться.

Однако в рейтинге "самые дружественные для бизнеса страны" Россию поставили на 73-е место, а в категории "лучшие страны для начала бизнеса" - на предпоследнее место.

Помимо этого, U.S. News & World Report поставил Россию на 70-е место в категории "место для комфортной пенсии", сообщает "Рен ТВ".

Ранее в ПФР сообщили, что пенсии неработающих жителей России с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%.

При этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. руб.

У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. рублей соответственно.

В ПФР отмечают, что с начала нового года индексация пройдет с опережением инфляции.