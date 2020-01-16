Воспитать сильное общество с учебной скамьи: как столица Самотлора учит свою молодежь

В Нижневартовске в ближайшие несколько лет будут построены несколько школ. Это позволит перевести всех учеников на первую смену. Кстати, уже сейчас этот показатель составляет 84%. Также в городе будет построен "Кванториум", который "нашпигуют" различными направлениями обучения – от биологии до аэродинамики. Нижневартовск вообще своим юным гражданам старается предоставить максимальные возможности для развития и образования с самых юных лет. Например, недавно город открыл ясли для детей от двух месяцев. О том, как удалось достичь таких показателей, а также о развитии в столице Самотлора системы образования в интервью Накануне.RU рассказал директор городского департамента образования Эдмонд Игошин.

- Сколько школьных смен в городских школах на данный момент? Насколько остро стоит вопрос о переходе на одну смену?

- У нас две смены. 84% детей учатся в первую. Если сравнивать с другими городами Югры, у нас ситуация благополучная. Приходится и "началку" переводить, но это не совсем удобно. Этот вопрос будет решаться по мере строительства школ, которое уже идет.

Кроме того, глава города Василий Тихонов подписал два концессионных соглашения о строительстве сначала двух, а потом – еще нескольких школ.

- Как городская власть видит реализацию понятия "комфортное образование" в Нижневартовске? Что входит в это понятие?

- Это достаточно обширное понятие. В моем понимании оно связано с тем, что всем участникам образовательного процесса комфортно получать образование и находиться в учреждениях. В школах и детских садах должна быть комфортная среда. Ребенок должен хотеть туда идти. Это более легкая задача, потому что материально-технически наши школы оснащены хорошо – комфортные, удобные парты, интересные дизайнерские решения.

Более сложный вопрос – взаимодействие педагогов, родителей и детей, здесь есть большой резерв для работы. Много зависит от того, как взрослые будут понимать, что такое "образование", как они выстроят отношения между собой. Шире – город как большой ресурсный центр образования. Это и спорт, и культура, и возможности для развития молодежи. В целом это работает на большое образовательное пространство.

- А есть ли действующий диалог у мэрии и родительской общественности?

- Проходят различные открытые для общественности мероприятия. Глава города встречается с родителями, педагогами, в частности, на августовском педагогическом совещании, недавно прошло награждение учителей в рамках конкурса "Педагог года". Есть форум "Образование – обществу", обычно он проходит в марте. Представители общественности встречаются с властью. Регулярно проходят встречи главы департамента образования с управляющими, наблюдательными и иными советами, созданными в школах.

Также есть встречи со школьниками, я провожу их не меньше двух раз в год. Глава города планирует аналогичный диалог со студентами. Это нужно для того, чтобы иметь обратную связь. Диалог налажен.

- Какую главную задачу в образовательной сфере ставите – подготовить молодого человека для поступления в вуз и в дальнейшем работать за пределами города? Или именно подготовить молодого вартовчанина, чтобы он остался жить и работать в городе?

- Когда мы говорим, что "цель – 11 класс" и "посмотрим, как сдадим ЕГЭ", мы нивелируем очень важные 11 лет жизни каждого человека. Поэтому ценность – сам факт того, что ребенок получает образование, знания, навыки, растет, обретает опыт общения со сверстниками. Главное здесь – формировать гармонично развитую личность, которая понимает базовые ценности нашего общества и разделяет их.

Конечно, мы заинтересованы, чтобы вартовчане хотели оставаться вартовчанами, а не уезжать. Для этого надо создавать условия. Молодежи должно быть интересно, она должна понимать динамку развития города, что она сможет получить образование, найти хорошую работу и жить в столице Самотлора будет интересно. Цель такая стоит перед местной властью в целом, не только сферой образования.

- Нижневартовск обеспечен учителями? Они довольны своей зарплатой?

- Учить детей – дело непростое, к педагогам во все времена предъявляют особые требования. Профессия учителя – не просто работа, за которую платят деньги, это призвание. Важно, чтобы педагоги детских садов и школ трудились, держа это в голове.

С другой стороны, кадровый голод есть. Может, не так остро, как в других городах, но тем не менее. Как решаем? Во-первых, работаем с нашими педагогическими образовательными учреждениями – Нижневартовским госуниверситетом и социально-гуманитарным колледжем. Выстроены прочные партнерские отношения. В части прохождения практики, работы над учебными планами хочу поблагодарить руководство этих учреждений.

Во-вторых, привлекаем специалистов. В 2018 году выделены 10 служебных квартир для учителей математики и физики, в которых мы нуждались больше всего. Сегодня они заселены, в основном, там живут молодые специалисты, в том числе, семьи, где оба супруга – учителя. В-третьих, с 1 января вступает в силу документ, согласно которому, работодатель сможет частично – до 10 тыс. руб. – компенсировать съем педагогом жилья. Это достаточно весомая форма поддержки. В-четвертых, переквалификация специалистов, в частности, предпенсионного возраста.

Средний уровень зарплаты педагога в городе – 68 тыс. руб., кто-то получает больше, кто-то – меньше. В целом, мы – за то, чтобы зарплата учителей росла.

- Как обстоит сегодня дело с обеспечением детсадами в городе? За счет чего будут увеличиваться места в них – строительство новых или создание частных детсадов? Не боитесь, что обеспечить частные детсады должным контролем проблематично?

- Все дети в возрасте от трех до семи лет ходят в садики. И перед нами стоит задача обеспечить местами детей в возрасте от полутора до трех лет. Во-первых, будем строить садики. В 2020 году будут сданы несколько таких учреждений, в частности, building-садик, а также одно здание бывшего садика реконструируют. Во-вторых, оптимизируем деятельность работающих садиков, чтобы в них появлялись новые группы. Таким способом мы в 2019 году создали 320 дополнительных мест. Частично это сделано за счет двух федеральных грантов, которые наши садики выиграли в 2018 году, и одного, полученного в 2019.

У нас есть проверенные партнеры, которые открыли частные садики. Контроля тут достаточно, главные контролеры – родители, которые доверяют самое дорогое именно этим людям. Бывает так, что такие учреждения входят в топ-10 лучших частных садиков страны.

- Расскажите, как мэрия сумела создать ясли с двухмесячного возраста? Какой спрос на эту услугу в городе? И о проекте "Профессиональная няня" – зачем он нужен и как его удалось создать?

- Ясли с двух месяцев поручил создать глава города. Связано это с тем, что в городе вырос объективный спрос на то, чтобы отдавать детей в садики раньше. Спрос есть, в городе работают семь групп, то есть, всего в ясли могут ходить 70 детей в возрасте от двух месяцев. В них созданы все условия. В этих группах есть дети и постарше.

Установлены качественные системы видеонаблюдения, позволяющие осуществлять контроль, есть места для прогулок, путь, который совершает воспитатель с ребенком, мы тщательно продумали.

Такие ясли нужны мамам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, тем, кто учится еще в вузах и ссузах. Есть также профессионалы, без которых производство, где они заняты, если не встанет, то затормозится, и молодой маме приходится выходить на работу раньше – если не с двух месяцев, то с полугода. Для таких людей и созданы ясли. Сегодня они работают и работают эффективно.

"Профессиональная няня" – проект, реализуемый в двух регионах, Московской области и в Нижневартовске. Округ заключил соглашение с общественной организацией, в рамках которого пилотной площадкой выбран Нижневартовск. Нередко бывает так, что у молодых родителей появился ребенок, в садик его пока отдавать не планируют, но иногда взрослым нужно уйти из дома. И начинается поиск няни. Работает сарафанное радио, но иногда подобные знакомства заканчивались трагедией. Сейчас появился профессиональный стандарт няни. Наша первая задача – подготовить таких нянь, которые пройдут курсы повышения квалификации, получат сертификат, на основании которого и смогут оказывать услуги. Апробировать будем в двух садиках – частном и муниципальном.

- В городе будет построен "Кванториум". Чем он будет наполнен?

- Разработан эскиз "Кванториума". Он очень стильный, интересный, и когда он будет построен, это станет прорывом для нашего города. Мы заложили туда все кванты, которые только можно придумать, - от биологии до аэродинамики. То есть, прежде всего, естественнонаучный цикл.

Резюмируя, стоит отметить, что создание комфортной и эффективной образовательной среды в Нижневартовске подкреплено реальными расходами городской казны. Достаточно посмотреть на график затрат в минувшем 2019 году.

Вообще, совместные усилия мэрии Нижневартовска, педагогического корпуса, родительской общественности города оказались не только эффективными, но и удивительно созвучными предложениям, которые президент РФ Владимир Путин обнародовал в 2020 году в послании Федеральному собранию страны в части демографической и образовательной политики России.

Как пример можно отметить усилия Нижневартовска по созданию условий для возврата молодых мам в активную рабочую и общественную деятельность. Уникален опыт Нижневартовска в части создания школы для будущих мам, которая открылась в конце 2019 года на базе детского сада №37 «Дружная семейка». Учреждение стало пилотной площадкой в Югре, где открыли ясельные группы для малышей в возрасте от двух месяцев. Сейчас в учреждении готовы помогать женщинам, находящимся в положении. Здесь открывают уникальный «Центр поддержки семей», в который малыши попадают еще на этапе беременности мамы. С мамочками здесь занимаются психологи, педагоги, другие специалисты.

С 2019 года эта уникальная площадка Нижневартовска получила статус региональной инновационной площадки «В ясли с пеленок». Кстати, поручение организовать ясельные группы для малышей в возрасте от двух месяцев до года дал глава города Василий Тихонов после изучения мнения родителей. Нижневартовск стал первым городом в регионе, который применил практику создания ясельных групп.

В сфере школьного образования Нижневартовску тоже есть чем гордиться. Система повышения квалификации учителей, организация тренингов, семинаров уже дает ощутимые результаты. Перед новым годом стало известно, что победителем первого «Чемпионат России по педагогическому мастерству среди общеобразовательных учреждений – 2019» стала вартовчанка учитель-логопед детского сада № 67 «Умка» Мария Семушева. Победа вартовчанки тем более ценна, что за награды боролись 170 педагогов из 32 регионов России. Опять же по итогам 2019 года все учреждения дополнительного образования сферы культуры города Нижневартовска заняли лидирующие позиции по итогам проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями Югры в 2019 году. В городе создан центр непрерывного развития профмастерства работников системы образования, завершается формирование центра технологической поддержки учителей на базе Кванториума. Что, конечно, поможет городскому учительскому корпусу овладевать современными методиками преподавания постоянно.

2020 год только начался, но уже понятно, как и над чем будет работать команда мэрии столицы Самотлора в ближайшей перспективе в образовательной и демографической сфере.

Накануне глава города Василий Тихонов после президентского послания так обозначил ближайшие задачи муниципалитета: "Глава государства в очередной раз подчеркнул: семья - основа нашей страны, семейные ценности - фундамент нации. Социальная политика стала одной из главных тем. Уверен, новости об увеличении размера материнского капитала порадовали тысячи нижневартовских семей, как и то, что пособие по уходу за ребёнком теперь будут выплачивать до 3 лет. Задачу по организации бесплатного питания для учеников с 1 по 4 классы Нижневартовск выполнит. Обратим внимание на модернизацию оборудования в школьных столовых. Продолжим развивать систему яслей. Вообще президент затронул множество важных и острых тем, в основе которых - сохранение российского народа".