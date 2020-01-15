28 Июля 2020
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Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

В Хабаровском крае у десяти постояльцев интерната для пожилых людей выявили острую кишечную инфекцию

В поселке Солнечный Хабаровского края 10 подопечных интерната для престарелых и инвалидов попали в больницу с диагнозом кишечная инфекция, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Сейчас им оказывается медицинская помощь. Сообщается, что их жизнь вне опасности. В интернате введен карантин, за 60 постояльцами и сотрудниками наблюдают врачи. Проводятся санитарно-профилактические мероприятия.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников интерната.

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В Хабаровском крае у десяти постояльцев интерната для пожилых людей выявили острую кишечную инфекцию

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Теги: пенсионеры, интернат, острая кишечная инфекция, уголовное дело



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