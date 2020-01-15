Госдума РФ завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Госдума завтра на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру на должность премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании Совета Госдумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Парламента.

В четверг, перед пленарным заседанием также состоятся консультации кандидата на должность председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с думскими фракциями. Он встретится с фракцией "Единая Россия", затем с ЛДПР, КПРФ и со "Справедливой Россией".

Напомним, сегодня после беседы президента с премьер-министром, Медведев объявил об отставке Правительства. "Мы, как Правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ Правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - заявил глава кабмина. Речь идет об анонсированных в послании президента Совфеду конституционных изменениях.

Временное исполнение обязанностей премьер-министра возложены на Дмитрия Медведева. Отметим, что РИА "Новости" сообщают, что Медведев останется председателем партии "Единая Россия".