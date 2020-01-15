Путин подписал указ об отставке Правительства РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ "О Правительстве Российской Федерации", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В документе говорится об отставке российского Правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра возложены на Дмитрия Медведева. Кроме того, Правительству РФ поручены исполнять свои обязанности до сформирования нового кабмина.

Напомним, сегодня после беседы президента с премьер-министром, Медведев объявил об отставке Правительства. "Мы, как Правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ Правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - заявил глава кабмина. Речь идет об анонсированных в послании президента Совфеду конституционных изменениях.

На пост премьера глава государства предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.