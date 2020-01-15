Глава Зауралья: "Основные тезисы, прозвучавшие в послании президента - это народосбережение и укрепление института семьи"

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что основные тезисы, прозвучавшие в сегодняшнем послании - это народосбережение и укрепление института семьи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

По словам главы региона, это в том числе - укрепление финансовое, с точки зрения государства, через материнский капитал.

"Это очень позитивный момент для граждан, что будет увеличен объем маткапитал, что он будет введен для первого ребенка. В числе наиболее важных отмечу и новость об увеличении пособия на детей с трех до семи лет тем семьям, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Эти меры необходимы, чтобы семьи были уверены в будущем и в меньшей степени были озабочены материальным обеспечением детей", - выразил мнение глава Зауралья.

Также он отметил, что Владимир Путин сделал акцент на социальной сфере в стране, включая здравоохранение и образование, в том числе в сельских территориях. Вновь прозвучало, что 550 млрд руб. страна выделяет на модернизацию первичного звена здравоохранения. Это говорит о том, что в развитии страны сохраняется социальный курс.

"Тезисы о народосбережении прозвучали в связке с экономикой. В послании президента порядка пяти вопросов касались темы инвестиционной политики и ее совершенствования, в том числе на федеральном уровне. Очень важно, что тезисы о развитии социальной системы прозвучали именно в контексте развития экономики. Президент сказал о том, что нужно не просто вводить новые пособия и делать как можно больше выплат, но и развивать страну в целом, формируя сильную экономику", - заявил Шумков, выделив также в речи Путина слова о доработке Конституции, возможные корректировки ряда статей.Глава государства предложил изменения, после будет референдум, на котором граждане смогут высказать свою позицию.

"Курганская область готова к выполнению задач, поставленных президентом. Более того, мы рады, что уже сегодня двигаемся по многим позициям синхронно. Это и предоставление земельных участков, и предоставление жилищного займа "Свой дом", и возмещение первого взноса по ипотеке. Кроме того, мы готовим новые формы поддержки по жилью для молодых и многодетных семей, в том числе это возмещение затрат на строительство дома", - подчеркнул Вадим Шумков.