Глава Зауралья: "Основные тезисы, прозвучавшие в послании президента - это народосбережение и укрепление института семьи"

27 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги автоперевозок: http://perevozki.youdo.com/pereezd/geo/shchelkovo/: рекомендуем!
http://remont.youdo.com/plumbers/geo/volgogradskiypr/: ссылка на описание.
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/perm/gruzchiki/: подробности...



Политика Курганская область Уральский ФО
Вадим Шумков (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Зауралья: "Основные тезисы, прозвучавшие в послании президента - это народосбережение и укрепление института семьи"

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что основные тезисы, прозвучавшие в сегодняшнем послании - это народосбережение и укрепление института семьи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

По словам главы региона, это в том числе - укрепление финансовое, с точки зрения государства, через материнский капитал.

"Это очень позитивный момент для граждан, что будет увеличен объем маткапитал, что он будет введен для первого ребенка. В числе наиболее важных отмечу и новость об увеличении пособия на детей с трех до семи лет тем семьям, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Эти меры необходимы, чтобы семьи были уверены в будущем и в меньшей степени были озабочены материальным обеспечением детей", - выразил мнение глава Зауралья.

Также он отметил, что Владимир Путин сделал акцент на социальной сфере в стране, включая здравоохранение и образование, в том числе в сельских территориях. Вновь прозвучало, что 550 млрд руб. страна выделяет на модернизацию первичного звена здравоохранения. Это говорит о том, что в развитии страны сохраняется социальный курс.

"Тезисы о народосбережении прозвучали в связке с экономикой. В послании президента порядка пяти вопросов касались темы инвестиционной политики и ее совершенствования, в том числе на федеральном уровне. Очень важно, что тезисы о развитии социальной системы прозвучали именно в контексте развития экономики. Президент сказал о том, что нужно не просто вводить новые пособия и делать как можно больше выплат, но и развивать страну в целом, формируя сильную экономику", - заявил Шумков, выделив также в речи Путина слова о доработке Конституции, возможные корректировки ряда статей.Глава государства предложил изменения, после будет референдум, на котором граждане смогут высказать свою позицию.

"Курганская область готова к выполнению задач, поставленных президентом. Более того, мы рады, что уже сегодня двигаемся по многим позициям синхронно. Это и предоставление земельных участков, и предоставление жилищного займа "Свой дом", и возмещение первого взноса по ипотеке. Кроме того, мы готовим новые формы поддержки по жилью для молодых и многодетных семей, в том числе это возмещение затрат на строительство дома", - подчеркнул Вадим Шумков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Зауралья: "Основные тезисы, прозвучавшие в послании президента - это народосбережение и укрепление института семьи"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Вадим Шумков, послание президента, Владимир Путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров