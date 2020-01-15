Путин назвал имя человека, который сменит Медведева на посту премьер-министра

Президент России Владимир Путин предложил на пост премьер-министра кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Занять ему должность он предложил в ходе рабочей встречи, после чего внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, сегодня после беседы президента с премьер-министром, Медведев объявил об отставке Правительства. "Мы, как Правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ Правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - заявил глава кабмина. Речь идет об анонсированных в послании президента Совфеду конституционных изменениях.