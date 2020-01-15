27 Июля 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва Московская область
(2020) | Фото: t.me/RIAKremlinpool

Путин рассказал, кем будет работать Медведев

Принимая отставку Правительства, президент России Владимир Путин поблагодарил главу кабинета Дмитрия Медведева за сотрудничество и сообщил о введении новой должности, которая может ему быть предложена.

Речь идет о должности заместителя председателя Совета безопасности.

Напомним, сегодня после беседы президента с премьер-министром, Медведев объявил об отставке Правительства. "Мы, как Правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ Правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - заявил глава кабмина. Речь идет об анонсированных в послании президента Совфеду конституционных изменениях.

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Путин рассказал, кем будет работать Медведев

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Теги: правительство, отставка, владимир путин, дмитрий медведев



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