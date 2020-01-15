Правительство России ушло в отставку

Правительство России ушло в отставку в полном составе.

После оглашения послания президента Федеральному собранию, глава государства Владимир Путин встретился и побеседовал с глазу на глаз с премьер-министром Дмитрием Медведевым, после чего глава Правительства заявил о сложении полномочий всего кабинета министров.

Оглашая послание, президент анонсировал ряд конституционных изменений. "В этом контексте очевидно, что мы, как Правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях, я считаю, что было бы правильным, чтобы Правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - сказал премьер-министр.