27 Июля 2020
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Политика Центральный ФО Москва
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Правительство России ушло в отставку

Правительство России ушло в отставку в полном составе.

После оглашения послания президента Федеральному собранию, глава государства Владимир Путин встретился и побеседовал с глазу на глаз с премьер-министром Дмитрием Медведевым, после чего глава Правительства заявил о сложении полномочий всего кабинета министров.

(2020)|Фото: t.me/RIAKremlinpool

Оглашая послание, президент анонсировал ряд конституционных изменений. "В этом контексте очевидно, что мы, как Правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях, я считаю, что было бы правильным, чтобы Правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - сказал премьер-министр.

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Теги: правительство, отставка, владимир путин, дмитрий медведев



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