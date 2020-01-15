Свердловские приставы не могут вернуть взысканные миллионы из-за сломанных "электронных ключей"

В Свердловской области из-за бюрократии в исконно русских традициях бизнесмен с лета прошлого года не может добиться получения 10 млн руб. взысканного долга. Как выяснилось, с августа 2019 года работа межрайонной службы судебных приставов частично парализована. В офисе ведомства на улице Генеральской в Екатеринбурге не работают электронные ключи, с помощью которых можно выполнять операции по переводу денег из банков с арестованных счетов. Предприниматель прошел все круги ада и обратился даже к депутатам Госдумы, однако, воз и ныне там. Журналист Накануне.RU выяснял обстоятельства всей истории.

Все началось с того, что бизнесмен Алексей Б. дал в долг сумму в 10 млн руб. Сам факт был заверен нотариусом и удостоверен исполнительной надписью нотариуса на документах. Но когда подошло время возвращать деньги, должник не смог это сделать. Тогда бизнесмен обратился к нотариусу и получил исполнительный документ, который и сдал в службу судебных приставов. Более того, бизнесмен нашел счет, где у должника были деньги. В итоге алапаевские приставы возбудили исполнительное производство и арестовали счет с деньгами. Не со всеми десятью миллионами, но с шестизначными цифрами. На этом счастливая история должна была закончиться, но "что то пошло не так".

Дело из Алапаевска внезапно забирает себе Межрайонный отдел по исполнению особых производств, в народе называемый "по крупнейшим взысканиям", который находится в Екатеринбурге по адресу ул. Генеральская, 6а. Причем забирает себе дело, по которому деньги уже арестованы в банке. И дальше начинается "лес чудес".

Пристав, забравший себе это дело, в августе 2019 года выносит постановление по взысканию денег, чтобы средства со счета в банке были зачислены на счет приставов. Но это постановление, изготавливаемое и в электронной форме, подписывает недействительным электронным ключом, о чем даже есть отметка на этом постановлении.

В том месте, где должна была стоять подпись пристава, на документе гордо и красноречиво реет запись: "Результат проверки электронной подписи. Метка времени не прошла проверку".

Дальше начинаются действительные чудеса: с августа 2019 года пристав не в состоянии перевести деньги с расчетного счета в банке на счет приставов. А перечислить арестованные миллионы со счета приставов бизнесмену – тем более.

Причем с августа 2019 года пристав даже не попытался вынести новое постановление с нормальной и действующей электронной подписью.

Разъяренный бизнесмен был вынужден обратиться в Кировский районный суд Екатеринбурга в декабре 2019 года с обжалованием бездействия приставов, но суд был занят сдачей отчетности в Областной суд и не стал рассматривать дело по существу.

А в это время приставы вынесли постановление о том, что они приостанавливают исполнительное производство, так как считают, что есть признаки обналичивания денежных средств. Хотя такого основания нет в законе об исполнительном производстве, но, видимо, зачем законы приставам, которые их исполняют?

Адвокат Иван Кадочников в экспертном комментарии Накануне.RU назвал эту ситуацию типовой.

"У нас нет претензий к судье Кировского районного суда города Екатеринбурга Ю. Глушковой – административное исковое заявление было получено в декабре 2019 года, когда для суда важнее сдать отчетность в Областной суд, чем рассматривать дело по существу. Нас не удивляет, что с августа 2019 года отдел пристав так и не смог вынести новое постановление с действительной электронной подписью – приставы очень занятые люди. Но нас смущает, что как только дело было передано в Межрайонное подразделение приставов – сразу появились "решалы", которые готовы "посодействовать" за "мзду" малую, причем в наличных рублях. А в целом складывается парадоксальная ситуация: с августа 2019 года пристав межрайонного подразделения не в состоянии нажать пару кнопок на своем компьютере для зачисления денег на счет приставов. То ли кнопок нет, то ли маникюр не позволяет. Но нас просто "добило" постановление пристава, вынесенное тогда, когда стали обжаловать их бездействие. Фактически приставы присвоили себе полномочия ФНС России, полиции, суда и решили, что это "черные" деньги. После чего вынесли постановление по основанию, которого нет в законе об исполнительном производстве", - сказал эксперт.

Интересно, что постановление от приставов о полном взыскании денег появилось лишь после того, как была написана жалоба на бездействие госслужащих.

В пресс-службе УФСПП по Свердловской области казус объяснили не поступлением денег на счет ведомства. По данным ведомства, их сотрудники отправляли запросы в банк о предоставлении выписки по циркуляции денег должника. Точного срока возврата денег бизнесмену там не смогли назвать.

"На исполнении в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств находится исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительной надписи нотариуса, о взыскании денежных средств,в размере 10 172 194, 86 рублей с физического лица. Указанное исполнительное производство было возбуждено в Алапаевском районном отделе судебных приставов. В связи с тем, что данная категория исполнительных производств подлежит исполнению Межрайонным отделом, исполнительное производство передано в данный отдел в сентябре 2019 года. В августе, октябре 2019 года судебными приставами направлялись в банк постановления об обращении взыскания на денежные средства должника.

Неоднократно судебный пристав направлял запросы в регистрирующие органы для установления принадлежащему должнику имущества, на которое возможно обратить взыскание. Согласно ответам регистрирующих органов, движимого и недвижимого имущества за должником не зарегистрировано. Судебный пристав неоднократно пытался установить место проживания должника, однако по адресу, имеющемуся в исполнительном производстве, должник не проживает. Установить местонахождение мужчины не представлялось возможным в рамках исполнительного производства, в этой связи взыскателю были разъяснены право и порядок подачи заявления о розыске должника и его имущества. Однако взыскатель на приеме у судебного пристава-исполнителя выразил отказ в подаче такого заявления.

Ввиду не поступления денежных средств от банка на депозитный счет судебных приставов по постановлениям об обращении взыскания на денежные средства должника, судебным приставом был направлен запрос в данное кредитное учреждение о предоставлении выписки о движении денежных средств по счету должника. По результатам установления принадлежащего должнику имущества и денежных средств, на которые возможно обратить взыскание, будут приняты меры взыскания в соответствии с законодательством РФ", - прокомментировали в УФССП.

Между тем, бизнесмен сам нашел счет с деньгами и предоставил сведения об этом счете еще алапаевским приставам. И, вы будете удивлены, деньги до сих пор на счете, но их больше за счет процентов, начисляемых банком.

Свой запрос о проведении проверки уже отправил депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Однако в ответе политику приставы попросили продлить время проверки.

"Жалоб к депутатам на бездействие судебных приставов в последнее время поступает, возможно, не меньше, чем по самой больной для населения теме - ЖКХ. Причём независимо оттого, жалобы ли это на бездействие по взысканию алиментов или подобные коммерческие споры, как у Алексея Б. Боюсь, чтобы реально сдвинуть этот вопрос, придётся дойти до руководства ФССП на федеральном уровне. Депутатские запросы направлены, в настоящее время ведется проверка", - сказал народный избранник в разговоре с Накануне.RU.