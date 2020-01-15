Белоруссия обсудит покупку нефти у Казахстана

Казахстан может начать поставки нефти Белоруссии. Соответствующий запрос от Минска уже получен.

Как сообщает Infox, министр экономики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что белорусская делегация посетит республику для обсуждения этого вопроса уже на этой неделе.

Действующее соглашение о поставке в Белоруссию российской нефти истекло в начале января, а новое не заключено по сей день из-за разногласий по цене.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно посетовал на то, что российская нефть обходится Минску по ценам выше мировых и в этой связи решил найти другого поставщика.