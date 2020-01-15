"Сделан важный акцент на усиление регионов и губернаторов". Глава Прикамья - о послании президента

Губернатор Пермского края Максим Решетников, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, выделил несколько важных тем сообщения лидера страны. В частности, глава региона особо отметил усиление роли регионов, передает корреспондент Накануне.RU.

"В послании затронуты три блока вопросов. Первый – социальная сфера, демография. Объявлено о введении новых выплат семьям с детьми, в том числе для детей в возрасте от трех до семи лет. Сказано об индексации материнского капитала, он будет выплачиваться на первенца, выделены дополнительные суммы на второго и следующих детей. Он будет индексироваться, это очень важно", - сказал губернатор.

Также введены новшества в системе образования.

"Президент поставил цель обеспечить горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы. Это крайне важно. Объявлено о выплатах за классное руководство – плюс 5 тыс. руб. из федерального бюджета дополнительно к региональным выплатам. Мы в Пермском крае такую выплату подняли с 1 января. Выплаты на детей вводятся с 1 января, на классное руководство – с 1 сентября", - сказал Решетников.

В рамках социального блока затронуто здравоохранение.

"Расширение целевого приема в вузы – ребята будут поступать, понимая, что отработают в бюджетной сфере. Мы им предоставим места, краевые больницы обязаны будут это сделать, а они после учебы отработают. Другой важный момент – увеличение контрольных цифр приема. Дополнительные места дадут на региональные вузы, которые в Пермском крае сильны", - сказал губернатор.

По его словам, заявка края на бюджетные места в ординатуру на этот год на 220 мест уже одобрена федеральным Минздравом.

"А контрольные цифры приема на 2021 г. по нашей просьбе увеличены ещё в полтора раза до 580 мест по лечебному делу и педиатрии. Но даже этого, учитывая выходящих на пенсию ежегодно от 160 до 190 человек, недостаточно. Поэтому инициатива президента об увеличении бюджетных мест - мера очень своевременная. Больше всего ждём анестезиологов, хирургов, фтизиатров, онкологов, травматологов, рентгенологов, по паллиативной медицине, по медреабилитации", - сказал он.

Также Решетников отметил важные экономические аспекты послания.

"Появилась возможность вводить инвестиционный налоговый вычет. Она у нас была, однако теперь две трети суммы вычета будут компенсировать из федерального бюджета. Это поможет нам принять решение по предоставлению таких вычетов малому, среднему и крупному бизнесу. Средства фонда национального благосостояния достигнут целевого показателя в 7 %, все, что поступит сверх этого, будет направлено, в первую очередь, на дорожную инфраструктуру. У нас в этой сфере есть много проектов. Как только станут понятны параметры, мы будем активно заявляться", - сказал он.

По словам губернатора, началась "широкая дискуссия по изменению конституции".

"Из основного – усиление регионов и губернаторов в принятии федеральных решений, партий. Для нас очень важно иметь возможность доносить свою позицию. Подняты вопросы по муниципалитетам. Важно найти баланс между выполнением нацпроектов, которые заставляют нас идти на централизацию, ужесточение требований, в том числе, к муниципалитетам. Президент поставил задачу найти баланс с сохранением и укреплением местного самоуправления. Итоговые решения будут приняты по результатам широкой общественной дискуссии", - сказал Решетников.