27 Июля 2020
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Экономика Дальневосточный ФО В России
SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 Суперджет ГСС (2019) | Фото:Накануне.RU

"Аврора" номер два: Путин распорядился создать региональную авиакомпанию для Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на перевозках на Дальнем Востоке. Поручение главы государства по итогам совещания с членами правительства, прошедшего 11 декабря 2019 года, было опубликовано на сайте Кремля.

"Внести предложения по созданию авиационной компании, эксплуатирующей воздушные суда российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, определив потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости", — говорится в поручении.

SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 Суперджет ГСС|Фото:Накануне.RU

Также Путин поручил определить маршрутную сеть региональных и местных авиаперевозок с учетом аэропортов, реконструкция которых предусмотрена планом модернизации и расширения инфраструктуры, а также рассчитать потенциальный пассажиропоток по этим маршрутам, передают "Известия".

Стоит отметить, что ранее уже звучали предложения о создании компании, которая будет эксплуатировать исключительно "Суперджеты" (на которые мало покупателей) или МС-21 (которые еще не созданы).

При этом в России уже есть авиакомпания с государственным участием ("дочка" "Аэрофлота"), которая специализируется на Дальневосточном регионе, правда, эксплуатирует она только иностранные самолеты.

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"Аврора" номер два: Путин распорядился создать региональную авиакомпанию для Дальнего Востока

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Теги: владимир путин, региональная авиакомпания, дальний восток, аврора



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