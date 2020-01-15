27 Июля 2020
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Общество Челябинская область
памятник Курчатову, Челябинск (2017) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске выбрали подрядчика для реставрации памятника Курчатову

В Челябинске определили подрядчика, который займется ремонтом и реставрацией памятника знаменитому физику И.В. Курчатову, передает корреспондент Накануне.RU.

По итогам аукциона контракт будет заключен с ООО "Объединение по реставрации". Компания выполнит работы за 11 млн руб.

"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе", - говорится на сайте госзакупок.

Напомним, памятник отремонтируют, почистят и отшлифуют бетонные части. В частности, реставрация включает в себя замену гранитной облицовки на стилобате и ступенях и обработка новых плит антикоррозийным составом. Жители города смогут любоваться обновленным памятником уже в конце июня 2020 года.

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В Челябинске выбрали подрядчика для реставрации памятника Курчатову

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Теги: Курчатов, памятник, реставрация, саммит,



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