В Челябинске выбрали подрядчика для реставрации памятника Курчатову

В Челябинске определили подрядчика, который займется ремонтом и реставрацией памятника знаменитому физику И.В. Курчатову, передает корреспондент Накануне.RU.

По итогам аукциона контракт будет заключен с ООО "Объединение по реставрации". Компания выполнит работы за 11 млн руб.

"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе", - говорится на сайте госзакупок.

Напомним, памятник отремонтируют, почистят и отшлифуют бетонные части. В частности, реставрация включает в себя замену гранитной облицовки на стилобате и ступенях и обработка новых плит антикоррозийным составом. Жители города смогут любоваться обновленным памятником уже в конце июня 2020 года.