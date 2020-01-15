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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО В России
(2004) | Фото: Reuters

Осуждённый за организацию убийств экс-глава службы безопасности "ЮКОС" Пичугин дал показания против Ходорковского

Накануне, во вторник, 14 января, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что политической мотивации в деле против бывшего главы "ЮКОС" Михаила Ходорковского нет. Судьи усмотрели лишь несколько процессуальных нарушений, но в Минюст России уже заявил, что они не являются основанием для отмены приговора. В 2005 году Ходорковский был осуждён за мошенничество и неуплату налогов, а в 2010 году получил дополнительный срок по делу о воровстве нефти. Ущерб государству от деятельности Ходорковского превысил 1 триллион рублей, за что олигарх отсидел в тюрьме более 10 лет.

Однако Ходорковский может получить новый срок. Известный своей инсайдерской информацией Telegram-канал "Духовный Скрипаль" со ссылкой на собственный источник сообщил, что бывший руководитель службы безопасности "ЮКОС" Алексей Пичугин дал новые показания против Ходорковского по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

духовный скрипаль, телеграм-канал, ходорковский(2020)|Фото:https://t.me/news24bbc

Подарок для олигарха

Петухов был расстрелян в центре города летом 1998 года, вскоре после того, как обвинил "ЮКОС" в систематической неуплате налогов. Убитый мэр даже объявлял голодовку, пытаясь привлечь к проблеме внимание федеральных властей, и это ему удалось. Именно за это его и "наказали" совладельцы нефтяной компании.

Следствию удалось выйти на непосредственных исполнителей убийства Евгения Решетникова и Геннадия Цигельникова. В дальнейшем удалось восстановить цепочку из посредников, которые в итоге привели к основному организатору преступления – Пичугину. При этом был установлен и заказчик - один из совладельцев "ЮКОС" Леонид Невзлин. Также выяснилось, что Пичугин в качестве главы службы безопасности компании выступал организатором других убийств и покушений.

По совокупности преступлений в 2007 году суд приговорил Пичугина к пожизненному заключению. Исполнители Решетников и Цигельников получили по 18 и 19 лет соответственно. В 2008 году заочно к пожизненному приговорили Невзлина, но от наказания он укрылся в Израиле.

Ещё на стадии следствия правоохранителям стало известно, что Невзлин являлся не единственным заказчиком убийств. Так, жена погибшего Петухова Фарида Исламова прямо обвинила в убийстве мужа Михаила Ходорковского. В пользу этой версии говорила и дата убийства мэра – 26 июня, день рождения олигарха. Убийство политика, первым публично рассказавшем о преступлениях "ЮКОС", стало кровавым подарком для Ходорковского.

(2005)|Фото: www.ilyapitalev.ru

Новый поворот в деле

В 2015 году в распоряжении Следственного комитета России оказались новые улики, прямо связывающие Ходорковского с убийством Петухова. Добровольно явиться на допрос скрывающийся в Европе олигарх отказался, после чего СК предъявил обвинения и объявил его в международный розыск. Однако Интерпол отказался открывать ордер на арест олигарха из-за недостатка улик, по их мнению.

Вполне вероятно, что показания Пичугина подтолкнут организацию изменить решение в пользу СК. Тем более, что решение ЕСПЧ также сказал своё слово и признал, что политической подоплёки в уголовных делах против Ходорковского нет.

Что интересно, комментируя решение ЕСПЧ в соцсетях Михаил Борисович выступил в защиту Пичугина и заявил, что его следует непременно освободить.

Но, как видно, сам экс-глава безопасности, отбывающий пожизненное наказание, не надеется на помощь бывшего руководителя и решил самостоятельно бороться за освобождение. Единственное, что он может предложить следователям – информацию. Если она поможет установить всех заказчиков убийств, то вполне возможно, что суд восстановит своё первоначальное решение и назначит Пичугину 24 года лишения свободы. А вот Ходорковский, по примеру Невзлина, вполне может ждать пожизненное.

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Осуждённый за организацию убийств экс-глава службы безопасности "ЮКОС" Пичугин дал показания против Ходорковского

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Теги: юкос, ходорковский, пичугин, еспч, убийство мэра нефтеюганска петухова, леонид невзлин



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