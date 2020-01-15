Соратники Егора Гайдара сравнили его с Марксом

Дискуссия по поводу роли Егора Гайдара в истории и экономике развернулась в первый день Гайдаровского форума между его соратником, главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и совладельцем Альфа-банка Петром Авеном.

Они поспорили, можно ли считать ученым Егора Гайдара, бывшего премьера и одного из основных идеологов экономических реформ в России в 90-е годы, пишет Forbes.

"Гайдар был выдающийся человек, реформатор, стоящим в одном ряду в российской истории со Сперанским, Витте и Столыпиным. Гайдар был блестящий публичный интеллектуал, человек исключительного интеллекта, смелости. Но ученым Гайдар, на мой взгляд, не был совсем и не хотел им быть. Это, может быть, не относится к терминологии экономической истории", — сказал Авен.

Анатолий Чубайс, чье выступление завершило сессию, с этой позицией не согласился. "Петь, Гайдар не ученый, а Маркс – ученый?" — спросил Чубайс Петра Авена, на что тот ответил: "Нет, Маркс – лжеученый". "Хорошо, — ответил Чубайс. – А Хантингтон и Фукуяма – ученые?". "Да", — сказал Авен, на что Чубайс сказал, что тут-то Авен "и попался".

Чубайс с Авеном согласились в одном: в том, что фигуру Гайдара не стоит идеализировать. "Давайте не будем рисовать большую икону «Егор Чудотворец». Ему это не надо, нам это не надо, никому это не надо", — сказал Чубайс.

Он признал, что Гайдару не все удалось. "Гайдар и мы не сделали работу над ошибками, — сказал глава "Роснано". — В последующие 20 лет после реформ мы, находясь в слишком жестком политическом противостоянии, были вынуждены уделить приоритет политическому противостоянию, а не содержательному научному анализу. Уже пора посмотреть на наши собственные ошибки, на ошибки Гайдара".