Соратники Егора Гайдара сравнили его с Марксом

27 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/building/roofing/montazh/metallocherepica/, быстро и недорого.
Автоперевозки: http://perevozki.youdo.com/city/dlv/kruglosutochno/, подробное описание.



Политика В России Москва
Егор Гайдар Анатолий Чубаис (2009) | Фото: avi-novokom.ru

Соратники Егора Гайдара сравнили его с Марксом

Дискуссия по поводу роли Егора Гайдара в истории и экономике развернулась в первый день Гайдаровского форума между его соратником, главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и совладельцем Альфа-банка Петром Авеном.

Они поспорили, можно ли считать ученым Егора Гайдара, бывшего премьера и одного из основных идеологов экономических реформ в России в 90-е годы, пишет Forbes.

"Гайдар был выдающийся человек, реформатор, стоящим в одном ряду в российской истории со Сперанским, Витте и Столыпиным. Гайдар был блестящий публичный интеллектуал, человек исключительного интеллекта, смелости. Но ученым Гайдар, на мой взгляд, не был совсем и не хотел им быть. Это, может быть, не относится к терминологии экономической истории", — сказал Авен.

Анатолий Чубайс, чье выступление завершило сессию, с этой позицией не согласился. "Петь, Гайдар не ученый, а Маркс – ученый?" — спросил Чубайс Петра Авена, на что тот ответил: "Нет, Маркс – лжеученый". "Хорошо, — ответил Чубайс. – А Хантингтон и Фукуяма – ученые?". "Да", — сказал Авен, на что Чубайс сказал, что тут-то Авен "и попался".

Чубайс с Авеном согласились в одном: в том, что фигуру Гайдара не стоит идеализировать. "Давайте не будем рисовать большую икону «Егор Чудотворец». Ему это не надо, нам это не надо, никому это не надо", — сказал Чубайс.

Он признал, что Гайдару не все удалось. "Гайдар и мы не сделали работу над ошибками, — сказал глава "Роснано". — В последующие 20 лет после реформ мы, находясь в слишком жестком политическом противостоянии, были вынуждены уделить приоритет политическому противостоянию, а не содержательному научному анализу. Уже пора посмотреть на наши собственные ошибки, на ошибки Гайдара".

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Соратники Егора Гайдара сравнили его с Марксом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: егор гайдар, анатолий чубайс, петр авен, гайдаровский форум, икона, ученый



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров