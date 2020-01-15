В Тюменской области 5 из 7 пассажиров автобуса, улетевшего в кювет после столкновения с автокраном, продолжат лечение амбулаторно

Медики рассказали о состоянии пострадавших пассажиров автобуса, который зацепил автокран, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, авария произошла утром на 174 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Автокран, начав обгон по "встречке", задел стрелой рейсовый автобус №555, ехавший из Тюмени в Тобольск. От удара автобус улетел в кювет. Из 19 ехавших в автобусе пассажиров пострадали семеро.

Вызов в скорую помощь поступил в 9.18, первая бригада "скорой" из Байкалово прибыла на трассу уже в 9.30. Всего на месте работали четыре бригады от Областной больницы №3, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"В реанимацию госпитализирована одна пострадавшая с черепно-мозговой травмой, еще один пострадавший госпитализирован в отделении травматологии. Пять пострадавших прошли всю диагностику и получили необходимую медицинскую помощь, они продолжат лечение амбулаторно", - уточнила она.