В Тюменской области 5 из 7 пассажиров автобуса, улетевшего в кювет после столкновения с автокраном, продолжат лечение амбулаторно

27 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://remont.youdo.com/electrician/electrical-wiring/other/montag-elektroprovodki-v-derevyannom-dome/, посетить сайт.
Юду: http://remont.youdo.com/carpentry/balconies/sheathing/, лучшие цены здесь.
Услуги профессионалов: http://remont.youdo.com/interior/nezhiliye/commercial/gyms/diz/yoga/, посмотреть.



Происшествия Тюменская область
Автокран, пассажирский автобус, авария, Тюмень - Тобольск (2020) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области 5 из 7 пассажиров автобуса, улетевшего в кювет после столкновения с автокраном, продолжат лечение амбулаторно

Медики рассказали о состоянии пострадавших пассажиров автобуса, который зацепил автокран, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Напомним, авария произошла утром на 174 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Автокран, начав обгон по "встречке", задел стрелой рейсовый автобус №555, ехавший из Тюмени в Тобольск. От удара автобус улетел в кювет. Из 19 ехавших в автобусе пассажиров пострадали семеро.

Вызов в скорую помощь поступил в 9.18, первая бригада "скорой" из Байкалово прибыла на трассу уже в 9.30. Всего на месте работали четыре бригады от Областной больницы №3, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"В реанимацию госпитализирована одна пострадавшая с черепно-мозговой травмой, еще один пострадавший госпитализирован в отделении травматологии. Пять пострадавших прошли всю диагностику и получили необходимую медицинскую помощь, они продолжат лечение амбулаторно", - уточнила она.

Автокран, пассажирский автобус, авария, Тюмень - Тобольск(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Автокран, пассажирский автобус, авария, Тюмень - Тобольск(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюменской области 5 из 7 пассажиров автобуса, улетевшего в кювет после столкновения с автокраном, продолжат лечение амбулаторно

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: автокран, автобус, стрела, кювет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.01.2020 08:54 Мск На тюменской трассе автокран зацепил стрелой пассажирский автобус, от удара он улетел в кювет

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров