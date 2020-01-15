27 Июля 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
Москва-сити, Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

Неизвестный взял в заложники девушку в ТЦ "Москва-Сити"

В ТЦ "Москва-Сити" мужчина с ножом удерживал девушку.

Инцидент произошел сегодня в одном из зданий на Пресненской набережной, сообщили в пресс-службе МВД по столице.

На место прибыли сотрудники полиции, они задержали злоумышленника и освободили девушку.

По данным "Интерфакса", мужчина вложил деньги в финансовую пирамиду. Таким образом он пытался их вернуть.

В прошлом году на мужчину, который взял заложницу в московском метро, завели уголовное дело. 16 апреля злоумышленник прошел на пост охраны при въезде в тоннель "Автозаводской" станции и, угрожая молотком сотруднице СБ, закрыл изнутри дверь.

Позже мужчину удалось задержать, а сотрудницу службы безопасности метрополитена освободить.

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Неизвестный взял в заложники девушку в ТЦ "Москва-Сити"

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Теги: заложница, тц москва-сити



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