Неизвестный взял в заложники девушку в ТЦ "Москва-Сити"

В ТЦ "Москва-Сити" мужчина с ножом удерживал девушку.

Инцидент произошел сегодня в одном из зданий на Пресненской набережной, сообщили в пресс-службе МВД по столице.

На место прибыли сотрудники полиции, они задержали злоумышленника и освободили девушку.

По данным "Интерфакса", мужчина вложил деньги в финансовую пирамиду. Таким образом он пытался их вернуть.

В прошлом году на мужчину, который взял заложницу в московском метро, завели уголовное дело. 16 апреля злоумышленник прошел на пост охраны при въезде в тоннель "Автозаводской" станции и, угрожая молотком сотруднице СБ, закрыл изнутри дверь.

Позже мужчину удалось задержать, а сотрудницу службы безопасности метрополитена освободить.