Защитники киосков и пермские власти попытаются досудебном порядке урегулировать вопрос по размещению НТО

Защитники НТО и власти Перми попытаются урегулировать конфликт о размещении нестационарных торговых объектов во внесудебном порядке, сообщает "Ъ".

Обсуждение планируется провести в рамках рабочей группы по размещению НТО при краевом бизнес-омбудсмене Анатолии Маховикове. Заседание состоится 17 января.

В связи с попыткой сторон уладить конфликт до суда, в заседании по иску ИП Дмитрия Еремина, ООО "Пресса-Маркет", ТСЖ "Ленина 69", "Солнечный" и "Черняховского, 72а" к Пермской городской думе объявлен перерыв до 7 февраля.

Как сообщало Накануне.RU, весной прошлого года были приняты правила благоустройства, согласно которым размещение киосков ближе 15 метров от окон и фасадов зданий недопустимо. Решение это было оспорено предпринимателями в краевом суде, который признал, что дума вышла за пределы полномочий. Однако потом Верховный суд РФ отменил решение суда первой инстанции, посчитав, что вопросы размещения НТО как элементов благоустройства территории могли быть урегулированы муниципальными правилами благоустройства.

Предприниматели вновь обратились в краевой суд. В декабре Конституционный суд РФ разрешил размещать НТО на придомовой территории при соблюдении требований градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других правил. В администрации Перми заявили, что решение не подвергает сомнению ни правила благоустройства, ни закон об административных правонарушениях Пермского края, ни полномочия органов местного самоуправления, накладывающие ограничения.