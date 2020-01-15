Депутат Госдумы: Поправки в Конституцию могут принять и без референдума

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости провести голосование по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.

Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин в разговоре с Накануне.RU обратил внимание, что речь в послании шла именно о выявлении мнения граждан путем голосования, а не о референдуме.

"Речь шла о том, чтобы учесть мнение граждан, провести голосование. Каким образом будет это голосование, давайте не будем забегать вперед и что-то додумывать. Сквозной мыслью через все послание прошло то, что все решения законодательного уровня, все решения, которые принимаются исполнительной властью, должны соотноситься с мнением граждан, в том числе это нашло отражение в тезисах, которые касаются конституционных поправок. Речь шла именно о выявлении мнения граждан путем голосования", - заявил депутат.

Он подчеркнул, что в послании главы государства речь о референдуме не шла.

"Может ли это быть референдум? Для это необходимо подкорректировать Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации". Речь шла о выявлении мнения граждан путем голосования", - отметил он.

Дмитрий Вяткин полагает, что субъектом законодательной инициативы выступит президент Владимир Путин.

"Это было бы логично. Следовательно, в Госдуме сам текст поправок готовиться по всей видимости не будет", - заявил он.

Депутат напомнил, что процедура рассмотрения и принятия конституционных поправок прописана в главе 9 Конституции РФ. Речь идет о поправках к главам 3-8 Конституции РФ, которые принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона.

"Сегодня Владимир Владимирович сказал о том, что новая Конституция приниматься не будет. Значит, это будут поправки к главам 3-8. Они будут приниматься и рассматриваться Государственной думой и Советом Федерации в порядке, предусмотренном для принятия федерального-конституционного закона. Соответственно две трети Госдумы должны проголосовать за одобрение этих поправок, но они вступают в силу только после одобрения органами законодательной власти не менее, чем двух третей субъектов РФ", - сообщил он.

При этом Дмитрий Вяткин не стал называть сроки принятия поправок в Конституцию РФ.

"Я забегать вперед не буду. Когда они будут внесены, у меня нет ответа на этот вопрос", - подчеркнул он.

Напомним, председатель ЦИК Элла Памфилова также заявила, что принятие президентских поправок в Конституцию пройдет без референдума.