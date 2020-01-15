Начало транзита власти: Путин возглавит Госсовет, Медведев - преемник?

В сети комментируют самое радикальное послание президента России федеральному собранию за последние годы. Началось оно с оглашения крайне популярных мер соцподдержки (маткапитал на первенцев, надбавки учителям, бесплатный доступ к отечественным сайтам и т.д.), а закончилось обещанием референдума по целому ряду поправок в Конституцию (причем сначала Путин сказал, что главный закон трогать не стоит, но тут же надиктовал семь весомых пунктов), среди которых усиление роли Госсовета, ослабление фигуры премьер-министра и усиление нижней палаты парламента, которая будет согласовывать состав правительства.

Вот как отреагировали telegram-блогеры.

"Короткие итоги послания президента - Путин уйдет в Госсовет, преемник будет типа Медведева, Кремль немного поделится властью с парламентской оппозицией, "левого поворота" в экономике не намечается, но немного подкинут денег гражданам на период так называемого "транзита власти". Для оппозиции теперь критически важно собрать мощную команду на выборах 2021 года и дать бой "единороссам", подготовить ярких лидеров для президентских выборов, чтобы предложить свой вариант властного транзита", - анализирует послание глава "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"Путин оставляет за собой возможность (с учетом конституционных изменений) возглавить Госсовет (функции пока неизвестны), Госдуму (контроль за правительством), Совет Федерации (контроль за силовиками и судьями) и даже остаться президентом. Но не в премьеры (единственное ослабление)", - прикидывает расклады главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Свой прогноз делает и политолог Алексей Чеснаков: "Не все это будет завтра. Правительство, даже после изменений в Конституции, Госдуме утверждать придется только в 2024 году. Значение выборов в Госдуму в 2021 году увеличивается. Борьба за места в парламенте будет жестокой. По кандидатуре главы Правительства. Важно, кто будет вносить кандидатуру и в результате какой процедуры. Президент по предложению партии (коалиции) имеющей большинство?".

Более эмоционально послание оценивает глава RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян: "Хотели бескровной революции? Нате вам. Отдельно аплодирую сдержанности авторов Послания и их приближенных. Из последней, революционной, его части не утекло ровным счетом ничего. Написала, что это самое сильное послание Начальника с Крыма. Но написала, не дослушав. В итоге, это самое сильное послание за все время".

Подруга Симоньян, медиа-менеджер Тина Канделаки оценила обстановку в зале: "Госдума будет утверждать премьера. Сильно. И всех федеральных министров. Пошла жара. В зале сразу начался перешопот. Ну, это может быть реально большим шагом к началу серьезной политической конкуренции". И еще добавила: "Ну что ж. Опять Путин возглавил все. Даже бескровную революцию. Добро пожаловать в перестройку".

"Ключевым для транзита власти становится пункт о введении в Конституцию раздела о Госсовете: это значит, Путин может перейти на пост главы Госсовета по китайскому варианту. При этом позиция будущего президента несколько ослабляется передачей назначения Правительства Госдумой. Тезис о приоритете национального права над международным - прямой сигнал к тому, что будем делать с правами человека, что хотим и никакие ЕСПЧ нам не указ. Норма об отсутствии второго гражданства или вида на жительство у федеральных чиновников и депутатов хороша, но я ее трактую тоже в контексте идеологии "осажденной крепости" - Путин понимает, что лично ему бежать некуда, и другим, значит, негоже. Это, пожалуй, единственный пункт Послания, который может привести к обновлению власти", - считает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

"Сложно быть креативнее президента. Но многие пытаются. В сети настоящий шквал огненных комментариев. Я без всякой претензии на оригинальность скажу, что в своем послании президент был совершенно прав. Усиление парламентаризма и местного самоуправления, настройка сдержек и противовесов внутри власти, референдум — все это давно назрело, спорить с этим невозможно. Надеюсь, что вопреки уже сыплющимся в телеграм торопливым прогнозам, преобразования Конституции и госуправления пройдут без потрясений и турбулентностей. Ну, правда. Что тут потрясать? Кто-то будет против более четкого разделения ветвей власти и формирования правительства парламентом? Думаю, абсолютное большинство граждан (даже среди оппозиции) поддерживают Путина", - высказывается депутат Госдумы Антон Горелкин.