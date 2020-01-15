Памфилова считает, что принятие президентских поправок в Конституцию пройдет без референдума

Для утверждения поправок в Конституцию, которые предложил обсудить президент в ходе послания, будет избран не референдум, а другая форма всенародного обсуждения. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума", - сказала она "Интерфаксу".

По мнению Памфиловой, скорее всего, это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется. При этом она добавила, что вопрос нужно изучить "более предметно и внимательно".

Ранее в Госдуме предположили, что референдум по предложенному президентом РФ пакету изменений в Конституцию РФ может пройти в марте 2021 года.

Напомним, поправки, предложенные главой государства, касаются изменений в структуре всех ветвей власти, перераспределения полномочий между ними, а также ужесточения требований к самым высокопоставленным чиновникам. Сам пакет поправок в форме конституционных законов может принять парламент. Об этом сегодня президент России Владимир Путин заявил во время оглашения послания Федеральному собранию.