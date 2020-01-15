27 Июля 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Юрий Гулягин (2019) | Фото: Накануне.RU

Первый заместитель Чайки проведет личный прием в Ханты-Мансийске и Нягани

Вскоре в Югру прилетит первый заместитель Генерального прокурора России Юрий Гулягин. Он проведет личный прием жителей в Ханты-Мансийске и Нягани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Визит Гулягина намечен на начало февраля. Темы приема – исполнение законов о государственной и муниципальной службе, в сферах жилищно-коммунального хозяйства, занятости населения и оплаты труда, выплаты пенсий и пособий, соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов.

С 16.30 5 февраля Гулягин будет работать в прокуратуре автономного округа по адресу Чехова, д.1А, а с 14.00 6 февраля – в прокуратуре Нягани (Сибирская, 12). Предварительная запись осуществляется до 21 января по телефону прокуратуры Югры (3467) 352-212.

Напомним, ранее Гулягин приезжал в округ в июле прошлого года. До этого он проводил личный приём в Ханты-Мансийске в феврале. Тогда с жалобами обратились 15 человек. Среди проблем югорчан – некачественная работа застройщиков, сложности с получением социальных выплат и невозможность отдать ребёнка в детский сад.

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Первый заместитель Чайки проведет личный прием в Ханты-Мансийске и Нягани

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Теги: Юрий Гулягин, личный прием, Ханты-Мансийск, Нягань



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