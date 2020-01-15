Подключение к значимым ресурсам: в Госдуме могут определить сайты, за доступ к которым россияне не будут платить

В послании федеральному собранию в 2020 году Владимир Путин среди прочих мер социальной поддержки анонсировал проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.

Это удивительным образом перекликается с законопроектом депутата Госдумы Антона Горелкина "о значимых ресурсах", который в прошлом году наделал немало шума. Потом он, правда, отозвал документ, но буквально сегодня вновь напомнил о нем и грозится провести свои поправки в парламенте уже в этом году.

Путин подчеркнул, что для пользователя подключение к таким сайтам ("значимым отечественным ресурсам") будет бесплатным, им не придется платить за трафик. Это станет конкурентным преимуществом России, создаст новые возможности для образования, творчества, общения и для участия людей в жизни страны, считает глава государства. Он напомнил, что Россия - одна из немногих стран, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, а также другие национальные ресурсы.

Горелкин же, напомним, предлагает сделать "значимые ресурсы" российскими не только по "происхождению", но и по владельцам-бенифициарам.

"Наши крупнейшие интернет-ресурсы сегодня дают широчайший набор возможностей — от голосовых звонков и видеочатов до онлайн-обучения и финансовых операций. Гарантированный бесплатный доступ к таким инструментам это защита важнейших прав гражданина, новые горизонты социальности", - пишет Горелкин в Telegram.

"Мой законопроект о ключевых информационных ресурсах может стать инструментом формирования критериев для отбора таких интернет-сервисов (российских, но коммерческих – прим. ред.). Но решение по конкретным соцсетям и компаниям должны принимать компетентные люди, моя задача лишь способствовать формированию механизма принятия решений", - пишет парламентарий.