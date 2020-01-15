Черчесов определился с планом подготовки к Евро-2020: тренироваться сборная будет в Австрии

Тренерский штаб сборной России по футболу определился с планом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет летом 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, 21 мая, сразу после завершения чемпионата страны, сборная соберется на своей базе в Новогорске и проведет несколько тренировок, а 23 мая отправится в Австрию. Учебно-тренировочный сбор в Нойшифте продлится до 31 мая, а 2 июня в Варшаве запланирован контрольный матч со сборной Польши, после которого команда вернется в Новогорск.

6 июня в Москве состоится еще одна контрольная игра - с Сербией, затем тренировки в Новогорске продолжатся до 11 июня. В этот день запланирован выезд в Санкт-Петербург на стартовый матч Евро-2020 против Бельгии, который состоится 13 июня.

Между встречами с Бельгией и Финляндией команда Станислава Черчесова будет тренироваться в Санкт-Петербурге с 14 по 16 июня, а к игре с Данией - в Новогорске с 18 по 20 июня.

В марте у российских футболистов запланированы еще два контрольных матча - со Швецией и Молдавией. Оба пройдут на выезде.

Напомним, недавно Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала декабрьский рейтинг национальных команд. Сборная России не изменила своих позиций.