27 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область
Розыск педофила в Нижнем Тагиле (2020) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области разыскивается педофил

На территории Свердловской области разыскивается педофил, напавший на 8-летнюю девочку. Инцидент произошел 3 января в Нижнем Тагиле в подъезде дома №22 по улице Матросова.

Как сообщил Накануне.RU старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Свердловской области подполковник юстиции Александр Шульга, в отношении разыскиваемого возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". На данный момент детали произошедшего выясняются. Более подробную информацию следственный комитет не раскрывает в связи с маленьким возрастом пострадавшей.

Опознавательные черты: возраст 35-40, рост от 165 до 170. Волосы тёмные, худощавое телосложение. Во время нападения был одет в черный пуховик, темно-синие джинсы, черные туфли и черную вязаную шапку. Всех, кто располагает хоть какой-то информацией, относящейся к делу, просьба сообщать о деталях в следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СУ СКР по Свердловской области: 8 (3435) 41-45-07.

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В Свердловской области разыскивается педофил

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