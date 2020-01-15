27 Июля 2020
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Экономика В России
Максим Орешкин (2019) | Фото: Накануне.RU

Озвученные Путиным меры позволят снизить бедность на 10% уже в этом году, - прогноз Орешкина

Выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет совместно с другими инициативами, озвученными в послании президента, позволят снизить бедность больше чем на 10% уже к концу 2020 года.

Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.

Ранее сегодня Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил ввести с 1 января ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от 3 до 7 лет.

Кроме того, президент рассказал о ряде новшеств, связанных с маткапиталом. Его не только продлят до 2026 года, но и увеличат еще на 150 тыс. руб.

Общий размер для семьи с двумя детьми составит 616 тыс. 617 руб. и в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться. В увеличенном размере он будет выплачиваться и тем семьям, в которых первый ребенок уже родился. После рождения третьего ребёнка государство погасит 400 тыс. руб. по ипотеке.

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Озвученные Путиным меры позволят снизить бедность на 10% уже в этом году, - прогноз Орешкина

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Теги: максим орешкин, бедность, послание президента



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