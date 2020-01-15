Выдернули с пляжа: в сети объяснили оливковый загар Грефа, Сечина и других VIP на послании президента

Еще до начала ежегодного послания президента федеральному собранию массовое обсуждение вызвал насыщенный темный загар государственных мужей и топ-менеджеров госкомпаний, вальяжно рассаживавшихся в зале, чтобы слушать Путина.

Самые глубокие цвета оранжево-коричневой палитры, которые, безусловно, не могут себе позволить те россияне, о которых говорил в послании президент, присутствовали на лицах Германа Грефа ("Сбербанк") и Игоря Сечина ("Роснефть"). Догонял их глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Елена Малышева не одобрит - такой сильный загар может приводить к опасным заболеваниям.

Россиянам тоже, впрочем, вряд ли понравится, но по другой причине.

Вот как это объясняет официальный канал журнала Tatler в Telegram: "Наш батлер ничуть не удивляется оливковому загару Германа Оскаровича и Игоря Ивановича. Вчера во Внуково-3 траффик был как в Домодедово на майские – хочешь не хочешь, а к посланию президента надо возвращаться. Некоторые пассажиры, сходя с трапа на первой стоянке, шли прямиком в единственный в вип-терминале магазин – Zilli, чтобы сразу переодеться в костюм".