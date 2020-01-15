Референдум по поправкам в Конституцию может пройти в марте 2021 года

Референдум по предложенному президентом РФ пакету изменений в Конституцию РФ, вероятнее всего, пройдет в марте 2021 г. Такое мнение в беседе с корреспондентом Накануне.RU высказал депутат Госдумы от Свердловской области, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Езерский.

Работа над изменениями в Конституции, по словам парламентария, начнется уже сейчас.

"Судя по тому, что президент сегодня озвучил, изменения нужно вносить как можно быстрее. Касается это и расширения полномочий Госсовета, и того, как он будет формироваться, и определенного ограничения роли президента, и усиления роли парламента и его верхней палаты... Если все это делать быстро, то референдум нужно проводить сейчас. Вероятней всего, он может пройти в марте следующего года. Потому что конституционные законы надо готовить, надо вносить, они должны пройти обсуждения. Мы не можем сначала принять закон, а потом его одобрять. Поэтому все предложения начнут готовить сейчас. Обычно, после Послания президента создается межфракционная рабочая группа. Она изучает все вопросы, поставленные президентом, чтобы их законодательно оформить в той части, которая относится к полномочиям Госдумы. Поэтому, я думаю, что вся проработка начнется буквально с завтрашнего дня. Каждый комитет будет смотреть по озвученным президентом позициям, поскольку по многим из них нужны длительные консультации, необходимо выверять законодательную базу. Это не такой простой вопрос", - отметил депутат.

По его словам, скорее всего, на завтрашнем заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин представит план того, что будет проработано и в какие сроки.

Напомним, поправки, предложенные главой государства, касаются изменений в структуре всех ветвей власти, перераспределения полномочий между ними, а также ужесточения требований к самым высокопоставленным чиновникам. Сам пакет поправок в форме конституционных законов может принять парламент. Об этом сегодня президент России Владимир Путин заявил во время оглашения послания.