Мальта раскрыла россиян, получивших "золотые паспорта". Среди них - тезки известных бизнесменов

Правительство Мальты опубликовало список лиц, получивших в 2018 году так называемые золотые паспорта, сообщает РБК. В их число вошли в том числе люди, имена которых совпадают с именами крупных российских бизнесменов.

Среди тех, кто получил гражданство Мальты, в частности, есть полный тезка основного владельца группы компаний "Шоколадница" Александра Коробова, акционера АФК "Система" Александра Горбатовского, членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина, основателя и председателя совета директоров группы компаний "Гута" Юрия Гущина.

Также в списке упомянуты имена людей, связанных с партией "Единая Россия", - члена политического совета отделения партии в Калининграде, гендиректора фирмы Gamma Development Юрия Находкина и бывшего депутата Госдумы Игоря Лисиненко.

В 2017 году более 700 россиян, среди которых известные бизнесмены и миллиардеры, купили паспорта Мальты. В их числе - один из основателей и совладельцев компании "Яндекс" Аркадий Волож и члены его семьи. Среди других россиян - предприниматель, председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладельц Beluga Group (производитель водки) Александр Мечетин, землевладелец Игорь Худокормов и другие.

Программа "Гражданство в обмен на инвестиции" действует там с 2013 года, и чтобы принять в ней участие, необходим основной взнос в 250 тыс. евро. Средства вкладываются в государственные облигации и недвижимость.

Мальта считается страной с самыми низкими налогами в Евросоюзе, также там до последнего времени не применялось европейское законодательство по "отмыванию денег".