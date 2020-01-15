В ХМАО автобус с вахтовиками протаранил "КамАЗ"

На трассе Сургут – Нижневартовск столкнулись вахтовый автобус и "КамАЗ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

В 8.50 на 96 км трассы "КамАЗ", выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество автобусу "Ссанг Йонг", который ехал из Нижневартовска в сторону Сургута. Водитель автобуса и два пассажира госпитализированы с различными травмами.

Напомним, примерно в это же время в соседней Тюменской области произошла аналогичная авария. На трассе Тюмень – Тобольск столкнулись автокран и пассажирский автобус, последний улетел в кювет.