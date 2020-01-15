27 Июля 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Сургут (2018) | Фото: Накануне.RU

В ХМАО автобус с вахтовиками протаранил "КамАЗ"

На трассе Сургут – Нижневартовск столкнулись вахтовый автобус и "КамАЗ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

В 8.50 на 96 км трассы "КамАЗ", выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество автобусу "Ссанг Йонг", который ехал из Нижневартовска в сторону Сургута. Водитель автобуса и два пассажира госпитализированы с различными травмами.

Напомним, примерно в это же время в соседней Тюменской области произошла аналогичная авария. На трассе Тюмень – Тобольск столкнулись автокран и пассажирский автобус, последний улетел в кювет.

Вахтовый автобус, КамАЗ, трасса Сургут - Нижневартовск(2020)|Фото: vk.com/hellonownv

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В ХМАО автобус с вахтовиками протаранил "КамАЗ"

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Теги: автобус, КамАЗ, трасса



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