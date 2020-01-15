Жители Тюменской области подали первые заявки на материнский капитал за первого ребенка

Начали поступать заявки на получение материнского капитала за первого ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Напомним, ранее предложение ввести маткапитал на рождение первого ребенка озвучил губернатор Александр Моор во время ежегодного послания. Сейчас в регионе материнский капитал платят только за второго ребенка, с федеральной доплатой это примерно 450 тыс. руб. Персек обкома КПРФ Тамара Казанцева рассказала Накануне.RU, что изначально ввести маткапитал за рождение третьего и последующих детей в 220 тыс. руб. предлагали коммунисты. Но идею отклонили из-за отсутствия денег в бюджете области.

С начала года в органы социальной защиты населения Тюменской области поступило четыре заявления на предоставление регионального материнского (семейного) капитала на первенца. Все они — от жителей областной столицы. Глава региона Александр Моор отметил, что задача властей – создать условия для того, чтобы "тюменцы смело создавали семьи, рожали и растили детей".

"Для этого мы ввели выплату регионального материнского капитала в размере 150 тыс. руб. при рождении первого ребенка, а также увеличили сумму материнского капитала при рождении третьего или последующих детей с 40 до 100 тыс. руб. В 2021 г. нам предстоит обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте от полутора лет", – сказал губернатор.

Добавим, что инициативу распространения маткапитала на первенца озвучил сегодня и президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.