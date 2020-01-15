Министры рассказали, во сколько бюджету обойдется маткапитал на первенцев и другие обещания Путина

Радикальные меры по улучшению ситуации в демографии, предложенные Владимиром Путиным в послании федеральному собранию, оценили министры социального и экономического блоков.

Так, глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что реализация предложений по маткапиталу (продление существующих программ до 2026 года, маткапитал за первенцев, индексация и.т.д.) обойдется только в этом году в 100 млрд руб. Его коллега – министр финансов Антон Силуанов – прикинул, что все меры по улучшению демографии из послания Путина обойдутся в 400-500 млрд руб. в текущем году.

При этом вице-премьер соцблока правительства Татьяна Голикова заметила, что в бюджете эти деньги есть. А глава Минздрава Вероника Скворцова оптимистично заметила, что "роддомов в стране хватит".