В домах челябинцев из горячего крана течет желто-бурая вода
Вода в челябинских квартирах из горячего крана течет желто-бурая - многочисленные обращения горожан не остались без внимания прокуратуры региона.
Как рассказали Накануне.RU в надзорном ведомстве, организована проверка о подаче жителям Челябинска воды с неприятным запахом и осадком.
К проверкам подключили Роспотребнадзор и ГЖИ по региону.
Как отметили в МУП "ПОВВ", которое отвечает за подачу воды в дома, управкомпании проверяют все внутридомовые коммуникации.
"Никакой опасности для жителей Челябинска вода, поменявшая цвет, не представляет", - отметили в компании.
В компании добавили, что исходная вода, которая подается в квартиры горожан, соответствует всем нормативам.