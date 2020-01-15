27 Июля 2020
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Общество Челябинская область
кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

В домах челябинцев из горячего крана течет желто-бурая вода

Вода в челябинских квартирах из горячего крана течет желто-бурая - многочисленные обращения горожан не остались без внимания прокуратуры региона.

Как рассказали Накануне.RU в надзорном ведомстве, организована проверка о подаче жителям Челябинска воды с неприятным запахом и осадком.

К проверкам подключили Роспотребнадзор и ГЖИ по региону.

Как отметили в МУП "ПОВВ", которое отвечает за подачу воды в дома, управкомпании проверяют все внутридомовые коммуникации.

"Никакой опасности для жителей Челябинска вода, поменявшая цвет, не представляет", - отметили в компании.

В компании добавили, что исходная вода, которая подается в квартиры горожан, соответствует всем нормативам.

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В домах челябинцев из горячего крана течет желто-бурая вода

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Теги: вода, Челябинск, прокуратура, цвет



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