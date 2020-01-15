В домах челябинцев из горячего крана течет желто-бурая вода

Вода в челябинских квартирах из горячего крана течет желто-бурая - многочисленные обращения горожан не остались без внимания прокуратуры региона.

Как рассказали Накануне.RU в надзорном ведомстве, организована проверка о подаче жителям Челябинска воды с неприятным запахом и осадком.

К проверкам подключили Роспотребнадзор и ГЖИ по региону.

Как отметили в МУП "ПОВВ", которое отвечает за подачу воды в дома, управкомпании проверяют все внутридомовые коммуникации.

"Никакой опасности для жителей Челябинска вода, поменявшая цвет, не представляет", - отметили в компании.

В компании добавили, что исходная вода, которая подается в квартиры горожан, соответствует всем нормативам.