Уральскую пенсионерку задержали за одиночный пикет в Москве в день послания Путина

Пенсионерку из уральского города Асбест Татьяну Панькину задержали в Александровском саду в Москве, где та проводила одиночный пикет. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщила депутат Асбестовской думы Наталья Крылова, которая находилась вместе с ней.

Напомним, бывшая учительница пыталась обратиться к Владимиру Путину, который в эти минуты зачитывал свое послание Федеральному собранию. С собой у нее был плакат, на котором она просила президента "навести порядок" в Асбесте.

Во время акции к ней подошли полицейские. Позже появились сотрудники службы ФСО, которые сфотографировали и забрали плакат. Силовики вывели Панькину с территории Александровского сада и повели по направлению к ОВД "Китай-город".

Будет ли полиция что-то вменять пенсионерке, пока неизвестно.