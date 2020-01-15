27 Июля 2020
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пенсионерку задержали на Красной площади (2020) | Фото: Наталья Крылова

Уральскую пенсионерку задержали за одиночный пикет в Москве в день послания Путина

Пенсионерку из уральского города Асбест Татьяну Панькину задержали в Александровском саду в Москве, где та проводила одиночный пикет. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщила депутат Асбестовской думы Наталья Крылова, которая находилась вместе с ней.

Напомним, бывшая учительница пыталась обратиться к Владимиру Путину, который в эти минуты зачитывал свое послание Федеральному собранию. С собой у нее был плакат, на котором она просила президента "навести порядок" в Асбесте.

плакат из Асбеста(2020)|Фото: Наталья Крылова

пенсионерку задержали на Красной площади(2020)|Фото: Наталья Крылова

Во время акции к ней подошли полицейские. Позже появились сотрудники службы ФСО, которые сфотографировали и забрали плакат. Силовики вывели Панькину с территории Александровского сада и повели по направлению к ОВД "Китай-город".

Будет ли полиция что-то вменять пенсионерке, пока неизвестно.

пенсионерку задержали на Красной площади(2020)|Фото: Наталья Крылова

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Уральскую пенсионерку задержали за одиночный пикет в Москве в день послания Путина

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Теги: пенсионерка, пикет, Красная площадь, полиция, задержание



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