В Прикамье фермерское хозяйство закрыто на два месяца из-за угрозы эпидемий

В Чусовом из-за угрозы эпидемий закрыто фермерское хозяйство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления судебных приставов.

Бизнесмен, занимающийся разведением крупного рогатого скота, не соблюдал правила сбора, уничтожения и утилизации биологических отходов. Фермер не оборудовал животноводческое помещение печью для утилизации биологических отходов, не снабдил необходимыми емкостями и инвентарем. Также у него отсутствовали документы, подтверждающие дезинфекцию мест хранения биологических отходов.



Суд на 60 суток приостановил работу предпринимателя в части уничтожения и утилизации биологических отходов на 60 суток. Бизнесмен приступил к устранению выявленных нарушений.