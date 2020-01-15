27 Июля 2020
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Общество Пермский край
ферма молоко корова (2012) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье фермерское хозяйство закрыто на два месяца из-за угрозы эпидемий

В Чусовом из-за угрозы эпидемий закрыто фермерское хозяйство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления судебных приставов.

Бизнесмен, занимающийся разведением крупного рогатого скота, не соблюдал правила сбора, уничтожения и утилизации биологических отходов. Фермер не оборудовал животноводческое помещение печью для утилизации биологических отходов, не снабдил необходимыми емкостями и инвентарем. Также у него отсутствовали документы, подтверждающие дезинфекцию мест хранения биологических отходов.

Суд на 60 суток приостановил работу предпринимателя в части уничтожения и утилизации биологических отходов на 60 суток. Бизнесмен приступил к устранению выявленных нарушений.

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В Прикамье фермерское хозяйство закрыто на два месяца из-за угрозы эпидемий

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Теги: фермер, крупный рогатый скот, утилизация



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