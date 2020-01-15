Путин пообещал России референдум по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин предложил провести референдум по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ и на основании результатов голосования граждан принимать решение по поправкам в основной документ станы. Сам пакет поправок в форме конституционных законов может принять парламент, заявил Путин во время послания федеральному собранию. Поправки, предложенные главой государства, касаются изменений в структуре всех ветвей власти, перераспределения полномочий между ними, а также ужесточения требований к самым высокопоставленным чиновникам.