27 Июля 2020
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Политика В России Москва
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

Путин пообещал России референдум по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин предложил провести референдум по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ и на основании результатов голосования граждан принимать решение по поправкам в основной документ станы. Сам пакет поправок в форме конституционных законов может принять парламент, заявил Путин во время послания федеральному собранию. Поправки, предложенные главой государства, касаются изменений в структуре всех ветвей власти, перераспределения полномочий между ними, а также ужесточения требований к самым высокопоставленным чиновникам.

изменения в Конституции, озвученные на послании Федеральному собранию-2020(2020)|Фото: Накануне.RU

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Путин пообещал России референдум по поправкам в Конституцию

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Теги: референдум, конституция, поправки, парламент, владимир путин



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