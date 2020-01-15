27 Июля 2020
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Политика В России
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

Усиление роли Госсовета и Госдумы: Путин анонсировал пакет поправок в Конституцию

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о внесении возможных поправок в Конституцию страны. Он напомнил, что в отличие от 1993 г., когда принимался основной закон, сейчас нет ни вооружённого противостояния в столице, ни очага международного терроризма на Северном Кавказе.

Необходимости в принятии новой Конституции нет, заявил Путин. Потенциал Конституции 1993 г. ещё не исчерпан. Вместе с тем, сейчас, по мнению президента, возможен ряд существенных поправок.

Во-первых, ради обеспечения суверенитета государства требования международного законодательства могут действовать только в той части, которые не противоречат законодательству страны.

Кроме того чиновникам, занимающим высшие должности, нельзя иметь иностранное гражданство, вид на жительство в других странах, а также возможно введение ценза на проживание в России на 25 лет.

Также в Конституции могут быть закреплены принципы пенсионного обеспечения, в том числе и индексация.

Он отметил, что нужно повысить роль губернаторов в принятии решений на федеральном уровне, в том числе в деятельности Госсовета, показавшего, по его мнению, свою эффективность. "Нужно зафиксировать роль и статус Госсовета в Конституции", - отметил президент.

Также Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства и за политику, которую это правительство проводит. В перспективе парламент может утверждать кандидатуры членов правительства, от главы кабмина до федеральных министров, но президент сможет отстранять их от должности в связи с утратой доверия или за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Назначение руководителей всех силовых ведомств, в том числе прокуроров регионов будет проходить по итогам консультаций с Советом Федерации.

Деятельность прокуратуры постараются сделать более независимой от местных властей.

В судебной системе будет усилена роль Конституционного суда. По запросам президента можно проверять конституционность законопроектов до их подписания главой государства.

Данные поправки могут быть утверждены парламентом как конституционные законы. Вместе с тем, президент предложил провести референдум по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.

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Усиление роли Госсовета и Госдумы: Путин анонсировал пакет поправок в Конституцию

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Теги: Путин, Конституция, поправки



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