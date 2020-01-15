27 Июля 2020
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Общество Свердловская область
Литературный квартал в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

Пунктов приема новогодних елок в Екатеринбурге не будет

Организация централизованного приема и ликвидации новогодних елок региональными операторами по обращению с ТКО (твердые коммунальные отходы) не планируется. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Свердловской области. Таким образом, новогодние елки принято считать обычным крупногабаритным мусором.

Жителям Екатеринбурга необходимо складировать деревья на специально выделенных отсеках контейнерных площадок, предназначенных для крупногабаритных ТКО. В случае, если подобных отсеков нет, можно оставить елку около мусорных контейнеров. Елки, оставленные под окнами или во дворах убираться не будут.

Сбор и дальнейшая транспортировка деревьев на полигоны будет осуществлена специально предназначенной для этого спецтехникой. Потому, во избежания порчи оборудования, не рекомендуется оставлять елки непосредственно в самих баках.

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Пунктов приема новогодних елок в Екатеринбурге не будет

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Теги: елка, администрация, мусор



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