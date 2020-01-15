На Ямале для представителей коренных народов Севера на 30 тонн увеличена квота на вылов рыбы

27 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/furniture/repair/kitchen/, гарантии.
Услуги проверенных исполнителей: http://remont.youdo.com/repair/bathroom/repair-ceiling/, рекомендуем!
По ссылке http://perevozki.youdo.com/novosibirsk/kontejnernye/, подробности...



Общество Ямало-Ненецкий АО
муксун (2014) | Фото:

На Ямале для представителей коренных народов Севера на 30 тонн увеличена квота на вылов рыбы

На Ямале для представителей коренных малочисленных народов Севера увеличены квоты на вылов рыбы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.
Читайте также:

Им разрешено добыть 180 т сиговых видов рыб – чира, сига-пыжьяна, омуля и пеляди. Это на 30 т больше, чем в 2019 году. В среднем, на одного заявителя придется по 400 кг "белой" рыбы. По щуке, налиму, язю и другим видам предоставляется тот объем вылова, что указан представителями коренных народов в заявках. Это примерно по 1,5 тыс. кг этих видов рыб на одного человека.

Замдиректора окружного департамента агропромышленного комплекса Вячеслав Жедулев отметил, что квота дает право представителям коренного населения добывать рыбу в местах традиционного проживания без предоставления рыбопромыслового участка и без разрешения на добычу водных биоресурсов.

"При этом они должны соблюдать правила рыболовства, направленные на охрану мест нереста и зимовки осетровых и сиговых видов рыб. Чтобы получить квоту, необходимо обязательно подать заявку в департамент АПК. Иначе вылов будет считаться браконьерским", – сказал он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Ямале для представителей коренных народов Севера на 30 тонн увеличена квота на вылов рыбы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коренные малочисленные народы Севера, квота, вылов рыбы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров