На Ямале для представителей коренных народов Севера на 30 тонн увеличена квота на вылов рыбы

На Ямале для представителей коренных малочисленных народов Севера увеличены квоты на вылов рыбы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Им разрешено добыть 180 т сиговых видов рыб – чира, сига-пыжьяна, омуля и пеляди. Это на 30 т больше, чем в 2019 году. В среднем, на одного заявителя придется по 400 кг "белой" рыбы. По щуке, налиму, язю и другим видам предоставляется тот объем вылова, что указан представителями коренных народов в заявках. Это примерно по 1,5 тыс. кг этих видов рыб на одного человека.

Замдиректора окружного департамента агропромышленного комплекса Вячеслав Жедулев отметил, что квота дает право представителям коренного населения добывать рыбу в местах традиционного проживания без предоставления рыбопромыслового участка и без разрешения на добычу водных биоресурсов.

"При этом они должны соблюдать правила рыболовства, направленные на охрану мест нереста и зимовки осетровых и сиговых видов рыб. Чтобы получить квоту, необходимо обязательно подать заявку в департамент АПК. Иначе вылов будет считаться браконьерским", – сказал он.