За всю историю существования ядерного оружия мы впервые никого не догоняем - Путин

"Пять ядерных держав несут особую ответственность за развитие человечества. Россия открыта для укрепления сотрудничества. Мы никому не угрожаем, а наши шаги по укреплению национальной безопасности были своевременными", - заявил Владимир Путин во время послания федеральному собранию.

"За всю историю существования ядерного оружия мы впервые никого не догоняем. Наоборот, другим странам еще только предстоит создать оружие, которым обладает Россия. Обороноспособность обеспечена на десятилетия вперед", - заключил президент.