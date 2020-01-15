Индустриальный парк "Малая Сосновка" внесен в реестр Минпромторга РФ

Индустриальный парк "Малая Сосновка" внесен в реестр Минпромторга России. Федеральное ведомство признало его соответствующим всем требованиям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минэкономразвития.

Индустриальный парк располагается в Сосновском районе в 2 км от Челябинска. Его площадь более 110 га. К площадке подведена асфальтированная дорога, обеспечена возможность подключения электроэнергии и газа. Ввод в эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения запланирован на 2020 год.

Как отметил вице-губернатор Егор Ковальчук, "Малая Сосновка" стал первым государственным парком индустриальных инноваций, получившим официальный статус на Южном Урале.

"Это открывает для него и для его резидентов новые возможности, в том числе позволяя получить налоговые преференции, субсидирование затрат из федерального бюджета на строительство объектов инженерной инфраструктуры", - подчеркнул он.

В частности, ставка по налогу на прибыль для предприятий парка может быть снижена до 13,5%. Налог на имущество обнуляется на срок от 3 до 5 лет. Предоставляются особые условия по аренде земли по льготным ставкам.