27 Июля 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Михайловский театр зал сцена балет опера (2010) | Фото: Апостол Медиа Групп

Ученики ДШИ №3 из Нижневартовска завоевали 43 награды на конкурсе в Москве

Ученики и преподаватели театрального и художественного отделений детской школы искусств №3 приняли участие в V Международном фестивале-конкурсе "Новое поколение" и VI Международной Ассамблее искусств "Рождественские звезды Кремля". Среди наград, завоеванных вартовчанами, - три гран-при, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В конкурсах участвовали представители более 15 городов России и ближнего зарубежья. Ученики детской школы искусств №3 завоевали 43 награды, среди которых – три гран-при, восемь дипломов лауреата первой степени, 13 – второй, восемь – третьей. В девяти номинациях вартовчане стали дипломантами.

Особо высоко оценена работа руководителя театрального коллектива школы искусств №3 Людмилы Рябининой. За высокое исполнительское искусство, подбор репертуара, большой вклад в развитие творческого потенциала детей и высокопрофессиональную подготовку участников фестиваля она награждена благодарственными письмами Международного молодежного Арт-комитета "Новое поколение" и Академии культурных и образовательных инноваций. Конкурсанты познакомились с новогодней Москвой во время обзорной экскурсии. В частности, они посетили Красную площадь, новогоднюю елку в Измайловском Кремле.

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Ученики ДШИ №3 из Нижневартовска завоевали 43 награды на конкурсе в Москве

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